Дочь Евгения Цыганова о предвзятости из-за фамилии: «Прочувствовала сама»

Актриса, старшая дочь актера Евгения Цыганова Полина Цыганова рассказала, что знает много молодых актеров из звездных семей, которые столкнулись с предвзятостью из-за своей фамилии. Ее слова передает «СтарХит».

«Понимаю, как им тяжело. Потому что прочувствовала сама… Иногда такое предвзятое отношение! Причем оно работает и в одну, и в другую сторону. Но к этому всему нужно просто привыкнуть», — заявила Цыганова.

Также 19-летняя актриса вспомнила, как недавно наткнулась в сети на статью о себе, в которой сказано, что она общается со своим отцом ради выгоды. Девушка смотрит на подобную информацию с юмором. Она пошутила, что ей понравилась формулировка.

В той же беседе Цыганова рассказала о хороших отношениях с родителями. Она призналась, что любит и маму, и папу. Девушка призналась также, что в подростковом возрасте была «ужасным бунтарем» и «самым тяжелым ребенком».

В декабре 2023 года Полину Цыганову признали лучшей актрисой на фестивале авторского кино «Зимний» за фильм «110».

«Ничего себе, пора на пенсию», — пошутил о награде звездный отец.

Ранее звезда «Слова пацана» предсказал, когда российское кино обгонит Голливуд.