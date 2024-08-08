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Бородина ответила, хотела ли бы стать женой президента России

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что подписчики видят ее женой Путина

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос подписчика в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), хотела ли бы она стать женой президента России Владимира Путина.

«Судя по тому, как многие вечно осуждают мой выбор и мыслят стереотипно, то меня видят только его женой», — написала она.

На данный момент Ксения Бородина состоит в отношениях. Несколько дней назад телеведущая впервые показала лицо своего возлюбленного. Она выложила фото с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. На снимке мужчина обнимал звезду и улыбался.

Слухи о романе Бородиной с Сердюковым появились в конце июля. Тогда телеведущая выложила кадр, где обнимала мужчину, который был одет в белую рубашку с цветочным принтом. Лицо избранника было скрыто, однако в сети предположили, что на снимке именно Сердюков, из-за похожего шрама.

Бородина дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону.

Ранее бывшего мужа Бородиной Омарова заметили в роддоме.

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