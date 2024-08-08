Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз: «Счастья стало больше»

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию из больничной палаты, сообщив о рождении ребенка.

«Сегодня счастья стало больше», — подписала звезда «Папиных дочек».

Она не уточнила ни пол ребенка, ни его имя. В комментариях интернет-пользователи начали поздравлять артистку и ее супруга Илью Авербуха с пополнением в семье.

О том, что Арзамасова и Авербух ждут второго ребенка, стало известно в апреле. Тогда знаменитость опубликовала видеоролик, на котором было видно, что она на позднем сроке беременности.

Спортсмен на 22 года старше своей избранницы. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года Авербух и Арзамасова публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов есть общий сын Лев, мальчик родился 14 августа 2021 года.

Авербух также воспитывает 19-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.

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