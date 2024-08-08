Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз: «Счастья стало больше»

У актрисы Елизаветы Арзамасовой и спортсмена Ильи Авербуха родился ребенок

close
100%
Liza_arzamasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию из больничной палаты, сообщив о рождении ребенка.

«Сегодня счастья стало больше», — подписала звезда «Папиных дочек».

Она не уточнила ни пол ребенка, ни его имя. В комментариях интернет-пользователи начали поздравлять артистку и ее супруга Илью Авербуха с пополнением в семье.

О том, что Арзамасова и Авербух ждут второго ребенка, стало известно в апреле. Тогда знаменитость опубликовала видеоролик, на котором было видно, что она на позднем сроке беременности.

Спортсмен на 22 года старше своей избранницы. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года Авербух и Арзамасова публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов есть общий сын Лев, мальчик родился 14 августа 2021 года.

Авербух также воспитывает 19-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.

Ранее старшая дочь Евгения Цыганова рассказала о хороших отношениях с родителями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами