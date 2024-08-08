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Продюсер рассказал, «отменят» ли Ревву из-за дружбы с Зеленским

Продюсер Бабичев: Ревве не запретят концерты в России из-за дружбы с Зеленским

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Продюсер Евгений Бабичев считает, что отмена концерта Александра Реввы в Санкт-Петербурге из-за его дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет иметь массовый характер. Его слова передает NEWS.ru.

«Не думаю, что стоит ждать полной «отмены». Все-таки сам Ревва ничего конкретного не говорил, как-то вызывающе себя не вел и никаких донатов не отправлял. Дружба с кем-то — это не преступление», — заявил эксперт.

По словам Бабичева, концерт Реввы отменили из-за личного отношения к артисту конкретных людей. Фильмы с комиком до сих пор появляются на телевидении, а также Ревву не вырезают из старых выступлений Comedy Club.

«Он вроде есть, но периодически попадает в неприятные ситуации. И все же я не думаю, что сейчас будут «отменять» шоумена», — подытожил Бабичев.

Накануне стало известно, что в Санкт-Петербурге отменили концерт актера и певца Александра Реввы. Выступление должно было состояться 12 августа в рамках мероприятия Roof Fest. По данным издания 78.ru, причиной отмены якобы стала дружба Реввы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что дачу певицы Аллы Пугачевой начали сдавать в аренду за 2 миллиона рублей.

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