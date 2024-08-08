Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гарик Харламов объяснил, почему не хочет сниматься в драме

Комик Харламов заявил, что не снимается в драмах из-за отсутствия образования актера

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Комик, шоумен и актер Гарик Харламов признался в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что не хочет играть в драме.

Харламов считает, что ему нужно вырасти для драматической роли. Он напомнил, что не имеет профессионального актерского образования. Юморист отметил, что обожает озвучивать мультфильмы и понимает, как вести себя в комедии.

«Драматическое искусство — это совсем другая история. Этому надо сильно, долго учиться. А у меня есть внутри некая боязнь, что если я впущу сейчас драму, то это немножечко вытеснит юмор», — поделился артист.

Харламов признался, что ему сложно представить себя в серьезном, драматическом проекте по типу фильма Ларса фон Триера «Догвилль». Комик опасается, что может «опошлить» картину своим присутствием. Шоумен заявил, что является заложником своего амплуа.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Ранее Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами