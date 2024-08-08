Гарик Харламов объяснил, почему не хочет сниматься в драме

Комик, шоумен и актер Гарик Харламов признался в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что не хочет играть в драме.

Харламов считает, что ему нужно вырасти для драматической роли. Он напомнил, что не имеет профессионального актерского образования. Юморист отметил, что обожает озвучивать мультфильмы и понимает, как вести себя в комедии.

«Драматическое искусство — это совсем другая история. Этому надо сильно, долго учиться. А у меня есть внутри некая боязнь, что если я впущу сейчас драму, то это немножечко вытеснит юмор», — поделился артист.

Харламов признался, что ему сложно представить себя в серьезном, драматическом проекте по типу фильма Ларса фон Триера «Догвилль». Комик опасается, что может «опошлить» картину своим присутствием. Шоумен заявил, что является заложником своего амплуа.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

Ранее Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club.