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Самбурская объяснила, почему не заведет роман с мужчиной с низким доходом

Актриса Самбурская заявила, что не встречается с мужчинами с низким доходом

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса и певица Настасья Самбурская призналась в Telegram-канале, что никогда не заведет отношения с мужчиной с гораздо более низким доходом, чем у нее.

Самбурская считает, что состоятельность партнеров – очень важный аспект в отношениях. Она уверена, что любовь не спасает от разлада и расставания, когда есть большая разница в доходах.

«Ты же не будешь мужа вывозить на отдых и не перестанешь ходить в любимые места, потому что он не может это оплатить хотя бы пополам? Бывает, что мужчина не востребован в своей профессии, но менять ее не планирует. А ты, наоборот, все время нарасхват, вот здесь конфликты и начинаются», — рассказала артистка.

По мнению Самбурской, женщине позволительно меньше зарабатывать или заниматься только семьей, а мужчине – нет. У певицы вызывают вопросы представители противоположного пола, которые живут за счет своей партнерши.

«По этой причине меня часто обвиняют в меркантильности, пишут, что не обращаю внимания на простых парней. Но я взрослая женщина, знаю, что хочу от жизни, мне нет нужды терпеть, скажем так, нужду, ради того, чтобы быть рядом с человеком, с которым мой уровень жизни откатится на 15 лет назад. Я не для того столько трудилась», — отметила актриса.

Ранее Самбурская возмутилась критикой «алкашей и счастливых домохозяек».

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