Шаляпин предложил проверять депутатов на трезвость вместе с артистами

Певец Прохор Шаляпин поддержал в беседе с teleprogramma.pro идею депутата Государственной думы Султана Хамзаева о запрете выступлений артистов в нетрезвом виде.

Шаляпин назвал сцену «святым» местом, куда считает неприемлемым выходить в непотребном виде. Он уверен, что артисты должны уважать свою профессию. Певец также предложил проверять на трезвость депутатов вслед за артистами.

«Еще, на всякий случай, еще и депутатов нужно бы проверять при входе в Госдуму, чтобы они тоже на заседаниях были трезвые как стеклышко и принимали законы от чистого сердца, на трезвую голову и искренне любя свою страну и народ», — заявил исполнитель.

Шаляпин также предложил регламентировать содержание песен. По его мнению, в композициях не должно быть агрессии и пренебрежения человека к человеку. Он хочет, чтобы в текстах воспевалась любовь к родине, к природе и к ближнему.

7 августа депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену и запретить им выступать в нетрезвом виде. По его словам, необходимо ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.

Ранее Волочкова назвала бессмысленной идею запретить артистам выступать пьяными.