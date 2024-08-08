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Алла Пугачева высмеяла слухи о возвращении в Россию

Певица Пугачева ответила на слух о возвращении в Россию отрывком шоу «В гостях у сказки»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о своей семье и возвращении в Россию.

Пугачева опубликовала видео, в котором заявляется, что муж артистки Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подал жалобу в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента из-за желания Примадонны вернуться на родину. Ролик сопровождается сказочной музыкой, а сам видеоряд наложен на рисунок блюдца с катающимся по нему яблоком.

«Этот, не буду говорить кто, продолжает стучаться в теперь уже навсегда закрытую для него дверь. А что же за причина такой настойчивости у Максима Галкина? Оказывается, Алла Борисовна Пугачева, как сообщает «Московский комсомолец», засобиралась домой, и причиной этому являются ее дети, Гарри и Лиза. Ребятам надоело мотаться по миру без определенной точки опоры», — заявил мужчина.

В конце ролика Пугачева добавила кадры из советской передачи «В гостях у сказки».

«Здрасте, милые друзья. Мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла», — говорится в видео.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль.

Ранее бывший продюсер Пугачевой раскрыл отношение артистки к России.

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