В Госдуме хотят заставить артистов «дуть в трубочку» перед выходом на сцену

В России следует ввести обязательное тестирование артистов перед выходом на сцену на алкогольное и наркотическое опьянение, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Ответственность за появление на публике в пьяном виде нужно ужесточить, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Наказание за появление перед зрителями в состоянии опьянения следует сделать жестче – запретить таким артистам в дальнейшем выступать. По мнению Милонова, это позволит обеспечить в России «трезвую сцену».

«Пускай артисты дуют в трубочку, сдают экспресс-анализы на наркотики. Нам нужна трезвая сцена, а не филиал нарколожки!» — заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что на концерте публика ожидает представления, а не «звонкой струи алкогольной рвоты» из-за неподобающего состояния выступающего.

Напомним, инициативу о проверке артистов на алкоголь появилась после скандала с певицей Глюкозой в Красноярске, которая чуть не сорвала выступление, поскольку не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Сообщалось, что ее хотят положить в рехаб, где лечилась ее коллега по сцене МакSим. Сама певица назвала причиной своего необычного поведения прием антидепрессантов и снотворных из-за стресса.

Ранее Глюкоза обратилась к поклонникам после удаления постов в личном блоге.