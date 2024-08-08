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Мишустин решил судьбу «Пушкинской карты»

Мишустин дал поручение продлить финансирование программы «Пушкинская карта»

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Пресс-служба Министерства культуры РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин решил дальнейшую судьбу проекта «Пушкинская карта». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина на сайте правительства РФ.

До 1 сентября 2024 года он поручил Минтруду совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы финансового обеспечения с 2025 года и предусмотреть в нацпроекте дальнейшую реализацию программы «Пушкинская карта»,.

Соответственно, финансирование программы будет продлено после 2025 года.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Карту могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет, она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей.

В Госдуме до этого призвали создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров. Предполагается, что это позволит выделять ежегодно по 10 тыс. рублей на посещение людьми старше 60-65 лет культурных мероприятий.

Ранее на «Пушкинскую карту» призвали зачислять деньги для покупки школьной формы.

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