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Бывшего мужа Бородиной заметили в роддоме на фоне слухов о беременности жены

Super: бывшего мужа Бородиной Омарова заметили в роддоме

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Бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмена и блогера Курбана Омарова заметили в роддоме. Об этом сообщает Super.

Омарова увидели в родительном доме «Лапино». По данным издания, предприниматель и его жена Валерия уже якобы знают пол ребенка.

В конце июля Валерия спровоцировала слухи о беременности. Упоминая о утренних ритуалах, она заявила, что теперь ей нужно есть больше. Поклонники увидели в этом намек, что девушка якобы ждет малыша.

«Каждое утро Курбан катает меня на мотоцикле на завтрак, потому что после поездки я хочу есть. Говорит мне, сейчас нужно больше питаться», — поделилась жена бизнесмена.

Омаров и его супруга не комментируют слухи о пополнении в семье.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Ранее бывший муж Бородиной похвастался автомобилем почти за 40 млн рублей.

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