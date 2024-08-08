Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бородина похвасталась похудением и раскрыла свой вес

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что похудела на 4 кг без диет

close
100%
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не сидит на диете.

По словам Бородиной, несмотря на то, что она не придерживается диет, она держит себя в форме. Телеведущая похудела на четыре килограмма. Сейчас знаменитость весит 50 килограмм.

«Очень довольна», — поделилась телеведущая.

В марте Бородина заявила, что не поддерживает экстремальные способы похудения.

Бородина отметила, что часто видит рекламу препаратов для якобы похудения, но на деле они являются лекарствами от диабета, которые можно принимать только по рекомендации врача. Телеведущая призвала женщин не худеть таким способом, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Бородина предложила более безопасные и эффективные способы похудения — правильное питание и спорт. По словам телеведущей, она знает, как это — ощущать хейт из-за внешности и лишних килограммов. Она заявила, что не стоит прибегать к экстремальным видам похудения из-за осуждения и насмешек.

8 августа подруга Бородиной, телеведущая Ольга Орлова призналась, что ограничивает себя во время похудения. Она не позволяет себе алкоголь и десерты.

Ранее Гоген Солнцев усомнился, что Бородина станет хорошим психологом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами