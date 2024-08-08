Бородина похвасталась похудением и раскрыла свой вес

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не сидит на диете.

По словам Бородиной, несмотря на то, что она не придерживается диет, она держит себя в форме. Телеведущая похудела на четыре килограмма. Сейчас знаменитость весит 50 килограмм.

«Очень довольна», — поделилась телеведущая.

В марте Бородина заявила, что не поддерживает экстремальные способы похудения.

Бородина отметила, что часто видит рекламу препаратов для якобы похудения, но на деле они являются лекарствами от диабета, которые можно принимать только по рекомендации врача. Телеведущая призвала женщин не худеть таким способом, так как это может негативно сказаться на здоровье.

Бородина предложила более безопасные и эффективные способы похудения — правильное питание и спорт. По словам телеведущей, она знает, как это — ощущать хейт из-за внешности и лишних килограммов. Она заявила, что не стоит прибегать к экстремальным видам похудения из-за осуждения и насмешек.

8 августа подруга Бородиной, телеведущая Ольга Орлова призналась, что ограничивает себя во время похудения. Она не позволяет себе алкоголь и десерты.

Ранее Гоген Солнцев усомнился, что Бородина станет хорошим психологом.