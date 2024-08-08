Бородина ответила на опасения, что возлюбленный ей пользуется

Телеведущая Ксения Бородина ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на опасения поклонников, что новый возлюбленный ей пользуется.

«Ребят, может, у меня образ какой-то дуры. Но вы спросите моих бывших, с чем они ушли?» — отметила знаменитость.

По словам Бородиной, любой ее партнер становится публичной личностью вне зависимости от его желания. Телеведущая призналась, что ей нравится забота поклонников. Однако, как отметила знаменитость, она сама справится и разберется со своей личной жизнью.

«Деньги я мужикам не даю, квартиры не переписываю», — поделилась телеведущая.

1 августа Бородина показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. На одном из снимков мужчина целует Бородину в шею. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Причиной слухов стало то, что у мужчины на фото из Instagram Бородиной есть такой же шрам, как и у участника программы. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Пользователь сети спросил Бородину, почему та выбрала именно Сердюкова.

«Таким вещам нет объяснений... Для меня все понятно и так, почему он», — рассказала звезда.

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