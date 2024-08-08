Звезда «Дома-2» рассказала, почему терпела насилие

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова (Колисниченко) рассказала, почему терпела насилие после ДТП осенью 2023 года. Ее цитирует «СтарХит».

После ДТП Салибекова заявила, что в дороге ее якобы изнасиловал тогдашний избранник Оганес Ваноян, который после предъявил блогерше встречный иск за клевету.

«Я находилась в чужой области, за 250 км от дома, с тремя детьми и машиной, которая не едет. Я приняла решение, что я буду терпеть, выполнять все, плясать под его дудку, чтоб не травмировать моих детей», — заявила она.

Она уверена, что трое сыновей были бы травмированы, если бы видели, как их мать насилуют и бьют. Блогерша якобы выполняла все пожелания бойфренда, чтобы дети думали, что у них приключения, хотя ей было «больно и противно».

«Я — их опора и защита! Если бы я поступила иначе — их мир бы рухнул», — говорит она о детях.

Осенью 2023 года Юлия Салибекова рассказала подписчикам, что попала в аварию с тремя детьми. Она опубликовала в соцсетях фото автомобиля, который вылетел в кювет.

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