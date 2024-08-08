Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Евгения Цыганова Полина ответила на обвинения в общении с отцом ради выгоды

Старшая дочь Евгения Цыганова рассказала о хороших отношениях с родителями

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Актриса, старшая дочь актера Евгения Цыганова Полина Цыганова представила в Екатеринбурге на фестивале «Одна шестая» картину «110». После премьеры она поговорила с изданием «СтарХит» об отношениях с родителями.

По словам Цыгановой, они с матерью Ириной Леоновой близкие люди и после взросления родителям с ней намного легче.

«Я очень люблю маму, очень люблю папу. Я была ужасным бунтарем в подростковом возрасте, самым тяжелым ребенком», — вспоминает она.

Актриса признала, что у детей звезд особые сложности с построением карьеры в шоу-бизнесе из-за предвзятого отношения и несправедливых обвинений. В пример она привела недавнюю статью о себе.

«Сказано, что я общаюсь с родным отцом ради собственной выгоды. Мне понравилась формулировка. Только вопрос: это как?» — посмеялась Полина.

В декабре 2023 года Полину Цыганову признали лучшей актрисой на фестивале авторского кино «Зимний» за фильм «110».

«Ничего себе, пора на пенсию», — пошутил о награде звездный отец.

Ранее звезда «Слова пацана» Леон Кемстач предсказал, когда российское кино обгонит Голливуд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами