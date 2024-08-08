Дочь Евгения Цыганова Полина ответила на обвинения в общении с отцом ради выгоды

Актриса, старшая дочь актера Евгения Цыганова Полина Цыганова представила в Екатеринбурге на фестивале «Одна шестая» картину «110». После премьеры она поговорила с изданием «СтарХит» об отношениях с родителями.

По словам Цыгановой, они с матерью Ириной Леоновой близкие люди и после взросления родителям с ней намного легче.

«Я очень люблю маму, очень люблю папу. Я была ужасным бунтарем в подростковом возрасте, самым тяжелым ребенком», — вспоминает она.

Актриса признала, что у детей звезд особые сложности с построением карьеры в шоу-бизнесе из-за предвзятого отношения и несправедливых обвинений. В пример она привела недавнюю статью о себе.

«Сказано, что я общаюсь с родным отцом ради собственной выгоды. Мне понравилась формулировка. Только вопрос: это как?» — посмеялась Полина.

В декабре 2023 года Полину Цыганову признали лучшей актрисой на фестивале авторского кино «Зимний» за фильм «110».

«Ничего себе, пора на пенсию», — пошутил о награде звездный отец.

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