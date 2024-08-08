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Звезда «Слова пацана» предсказал, когда российское кино обгонит Голливуд

Актер Леон Кемстач заявил, что российское кино обгонит голливудское через год

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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач предсказал, когда российское кино обгонит голливудское. Его цитирует «Пятый канал».

По словам 16-летнего актера, ему хотелось бы попробовать себя в Голливуде, как и многим другим артистам, однако выше он ставит российской кино.

«Через год мы всех уже обгоним. Потому что вы сами знаете правила Голливуда. Они не совсем нравственные», — поделился он на премьере фильма «Бордерлендс» в киноцентре «Октябрь».

Накануне Кемстач заявил, что съемочная команда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вела себя как семья.

По словам Кемстача, ему гораздо приятнее работать, когда в съемочном процессе присутствует дружба в команде. По его словам, работа проходит плавно.

Ранее актриса Катерина Беккер рассказала о съемках интимных сцен со звездой «Горько!».

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