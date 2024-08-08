Звезда «Слова пацана» предсказал, когда российское кино обгонит Голливуд

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач предсказал, когда российское кино обгонит голливудское. Его цитирует «Пятый канал».

По словам 16-летнего актера, ему хотелось бы попробовать себя в Голливуде, как и многим другим артистам, однако выше он ставит российской кино.

«Через год мы всех уже обгоним. Потому что вы сами знаете правила Голливуда. Они не совсем нравственные», — поделился он на премьере фильма «Бордерлендс» в киноцентре «Октябрь».

Накануне Кемстач заявил, что съемочная команда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вела себя как семья.

По словам Кемстача, ему гораздо приятнее работать, когда в съемочном процессе присутствует дружба в команде. По его словам, работа проходит плавно.

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