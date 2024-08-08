Ольга Орлова рассказала об ограничениях при похудении

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ограничивает себя во время похудения.

Орлова не позволяет себе алкоголь и десерты. Артистка может себе позволить хлеб только за завтраком и по необходимости.

«В идеале убрать фрукты и молочку», — отметила телеведущая.

В августе поклонники заподозрили, что в семье Орловой ожидается пополнение. Одна из фанаток отметила, что артистка «светится изнутри», как при беременности. Сама телеведущая уверила, что не ждет малыша. Она объяснила, что поправилась после отпуска.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

В октябре 2023 года Орлова призналась, что хочет от своего мужа еще десять детей. Однако артистка сомневается, что это произойдет. 46-летняя певица намекнула, что возраст не позволит ей родить столько малышей.

Ранее Ольга Орлова рассказала о своей зависимости.