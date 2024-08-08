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Колин Фаррелл впервые рассказал о взрослом сыне с задержкой в развитии

Актер Колин Фаррелл рассказал, что его сын с задержкой в развитии с трудом научился есть

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Jordan Strauss/Invision/AP Photo

Ирландский актер Колин Фаррелл («Банши Инишерина», «Залечь на дно в Брюгге») впервые подробно рассказал о жизни со взрослым «особенным» сыном. 48-летнего артиста цитирует People.

20-летний сын Фаррелла Джеймс родился с синдромом Ангельмана — редким нейрогенетическим заболеванием, характеризующимся задержкой в развитии, хаотическими движениями, нарушениями речи, тремором, постоянной улыбкой на лице.

«Я хочу, чтобы мир был добр к Джеймсу. Я хочу, чтобы мир относился к нему с добротой и уважением», — делится Фаррелл.

По словам актера, его сын не умеет говорить и с трудом научился самостоятельно есть.

«Когда он впервые начал есть сам, к концу трапезы его лицо стало похоже на картину Джексона Поллока. Но он справляется, он прекрасно кормит себя. Я горжусь им, каждым его днем, думаю, что он у меня волшебный», — говорит Фаррелл.

В сентябре Джеймсу, рожденному в отношениях Фаррелла с моделью Ким Борденейв, исполнится 21 год, и государство прекратит оказывать ему поддержку. В связи с этим актер решил учредить собственный фонд для оказания поддержки взрослым детям с ограниченными умственными способностями.

Накануне «Газета.Ru» рассказала о знаменитостях, которые решились на воспитание особенных детей.

Ранее Ирина Хакамада улетела с особенной дочерью в отпуск из России.

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