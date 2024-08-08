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Стоматолога Канье Уэста обвинили в поставках рэперу веселящего газа

Экс-помощник Канье Уэста Ианнопулос заявил, что стоматолог поставлял рэперу веселящий газ

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Ashley Landis/AP

Бывший глава команды Канье Уэста Майло Ианнопулос обвинил стоматолога рэпера в поставках ему веселящего газа. Об этом сообщает TMZ.

Ианнопулос утверждает, что Томас Коннелли снабжал Йе закисью азота для немедицинских целей. Жалобу об этом экс-помощник звезды подал в Калифорнийский стоматологический совет с просьбой оценить действия специалиста.

По данным Ианнопулоса, Коннелли предоставлял рэперу газ за наличные и получал за это более $50 тысяч каждый месяц. Газ, продолжил он, вызвал у Канье Уэста зависимость, рэпер употреблял его на собраниях, из-за пристрастия к веществу давал непонятные и противоречивые указания, его настроение становилось непредсказуемым.

Представитель Коннелли заявил, что врач отрицает все обвинения, выдвинутые против него, называет историю «не только фактически неверной, но и намеренно вводящей в заблуждение». Кроме того, уточнил представитель стоматолога, специалист придерживается всех этических и правовых стандартов и стремится обеспечить своим пациентам высочайшие стандарты ухода.

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