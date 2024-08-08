Фильм «Дэдпул и Росомаха» продвигают через наружную рекламу

На фоне выхода в теневой прокат нового фильма Marvel «Дэдпул и Росомаха» на остановках «Мосгортранса» появились соответствующие рекламные баннеры. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Оператором этих конструкций с 2021 года является ГК Russ, а заказчиком выступает проект «То кино», который арендует кинозалы для предсеансового обслуживания. Эксперты связывают размещение рекламы с масштабностью релиза, способного привлечь зрителей в летний сезон. Юристы в разговоре с изданием указали, что за нарушение интеллектуальных прав рекламодателям и оператору может грозить уголовная, административная и гражданская ответственность.

Marvel с 2009 года входит в состав Disney. Фильм не получил прокатного удостоверения из-за ухода правообладателя из России после начала СВО на Украине, поэтому показывается в некоторых кинотеатрах в рамках предсеансового обслуживания. Рекламные плакаты установлены рядом с кинотеатрами, где проходит теневой прокат.

Например, на одном из плакатов написано: «Дэдпул и Росомаха». Смотрите в кинотеатре в ТРК «Fort Отрадное».

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