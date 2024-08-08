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Концерты Тейлор Свифт в Австрии отменены из-за сведений о возможном теракте

Три концерта Тейлор Свифт в Вене отменены из-за угрозы теракта

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Andrew Kelly/Reuters

Три концерта американской певицы Тейлор Свифт, которые должны были состояться в столице Австрии, отменены из-за угрозы возможного террористического акта. Об этом заявил австрийский организатор мероприятий Barracuda Music.

Свифт в рамках турне Eras, 8, 9 и 10 августа должна была выступить на венском стадионе Ernst Happel. Однако появились сведения, что на стадионе может произойти террористический акт. Представители силовых структур Австрии подтвердили эту информацию. После этого организаторы концертов вынуждены были их отменить.

Деньги, которые зрители заплатили за билеты, будут возвращены им в течение 10 рабочих дней.

До этого сообщалось, что в Варшаве экологические активисты организации Ostatnie Pokolenie в знак протеста заблокировали въезд на концерт Тейлор Свифт. Видео с акцией они разместили в соцсетях. Протестующие перекрыли дорогу возле крупнейшего в Польше Национального стадиона.

Ранее сообщалось, что мужчину, угрожавшего Тейлор Свифт, отправили за решетку до конца ее шоу в Германии.

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