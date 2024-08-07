Сумма долга Блиновской выросла на 374 тысячи рублей

Долг автора «Марафона желаний» Елены Блиновской увеличился на 374 тысячи рублей. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным канала, общая сумма долга Блиновской равна одному миллиарду 219 миллионам рублей. Ранее она составляла один миллиард 218 миллионов 626 тысяч.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019–2021 годы.

22 марта 2024 года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

28 мая началась процедура снятия арестов с имущества Блиновской. На данный момент она находится в СИЗО. 24 июля Мосгорсуд на месяц продлил арест автора «Марафона желаний» — до 19 августа.

Ранее Наталия Власова отдала мошенникам почти миллион рублей.