Пригожин отреагировал матом на татуировку Наргиз с Бандерой

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал в беседе с изданием «Абзац» татуировку певицы Наргиз Закировой со Степаном Бандерой.

Пригожин в нецензурной форме заявил, что Наргиз не в себе. Он также усомнился в умственных способностях певицы.

«Рожденный ползать летать не может. Если мозг скудный, он таким и останется. Я не знаю, зачем такое количество татуировок на теле женщине», — отметил продюсер.

В 2023 году Наргиз признавалась, что собирается сделать татуировку с нацистом Степаном Бандерой, называя его своим «любимым героем». Об этом она рассказала в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В той же беседе певица показывала свою уже сделанную татуировку в виде герба Украины. 7 августа 2024-го Закирова показала татуировку с Бандерой на ноге.

Закирова критиковала спецоперацию России на Украине. В мае 2022 года ее задержали в аэропорту Домодедово и депортировали в Узбекистан. До 2072 года въезд в Россию артистке запрещен. Закрыт ей въезд и на Украину — из-за посещения Крыма.

Ранее Наталия Власова отдала мошенникам почти миллион рублей.