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Наталия Власова отдала мошенникам почти миллион рублей

Певица Наталия Власова перевела мошенникам 980 тыс. рублей

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natalia_vlasova_official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Наталия Власова стала жертвой мошенников. Об этом сообщает 78.ru.

Власова рассказала, что представившиеся сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка мошенники убедили ее перевести 980 тысяч рублей на неизвестные счета в целях безопасности. Артистка отправила деньги, но, поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. На данный момент проводится проверка.

Наталия Власова начала карьеру в 1999 году, выпустив песню «Я у твоих ног». Она дважды удостоилась премии «Золотой Граммофон» за данную композицию.

В июне 2024 года Наталия Власова заявила, что Пугачева является для нее абсолютным авторитетом как в человеческом, так и в творческом смысле. По словам артистки, Примадонна оказала сильное влияние на ее творческий путь.

Власова считает, что Пугачева имеет право на собственную точку зрения. По мнению певицы, коллега может высказывать все, что считает нужным.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее в мошенничестве c особняком Долиной за 70 млн рублей обвинили нейросеть.

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