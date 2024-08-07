Ким Кардашьян преследует сталкер, одержимый звездами «Американской истории ужасов»

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян запросила охранный ордер для защиты от преследователя. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующие судебные документы.

Она попросила вынести запретительный судебный приказ против Мелвина Джеффри Конли, очевидно, одержимого звездами сериала «Американская история ужасов». Согласно документам, Ким позвонила ее коллега по сериалу Эмма Робертс и предупредила, что мужчина, ворвавшийся в дом Эммы, рассказал ей о своем желании вступить в контакт также с Ким и ее детьми.

Еще в мае Конли ворвался в дом Робертс и воспользовался ее стационарным телефоном, чтобы набрать номер ее мобильного телефона. Он утверждал, что Эмма дала ему разрешение быть у нее дома.

На следующий день Конли появился в доме Крис Дженнер и заявил охране, что перепутал особняк с домом Ким, якобы был «давним менеджером» Кардашьян и ждет назначенной встречи с ней.

В июле 2024 года Конли появился в доме Кардашьян в Малибу, где охрана задержала его возле забора при попытке перепрыгнуть на территорию.

По словам Кардашьян, ее дом в Малибу нелегко найти и он не мелькал в медиа, что показывает, на что сталкер готов пойти, чтобы установить контакт с ней и ее детьми. Конли, утверждает звезда, вызвал у нее «беспокойство, тревогу и серьезные эмоциональные страдания».

Эмма Робертс уже получила пятилетний запретительный судебный приказ против Конли.

Накануне преследовавший Ариану Гранде с ножом сталкер признал вину.

Ранее помощница Бритни Спирс раскрыла, что Эмма Робертс может сыграть звезду.