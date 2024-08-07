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Лерчек ответила, хочет ли воссоединиться с бывшим мужем

Блогерша Лерчек заявила, что воссоединение с бывшим мужем невозможно

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ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем Артемом Чекалиным.

Чекалина заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

«Мы вышли с благодарностью друг к другу за время, за эмоции и детей. Впереди новая жизнь!» — отметила знаменитость.

Лерчек отметила, что нормально общается с экс-супругом. Она объяснила, что не ссорилась с бывшим мужем.

Один из пользователей соцсети спросил, когда Чекалина планирует «закончить спектакль с разводом». Блогерша в шутку ответила, что как только выйдет замуж снова.

«На самом деле бесит очень, когда думают, что мы развелись, чтобы имущество делить. Наоборот! Это еще только кучу трудностей допом дало!» — заявила блогерша.

Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным в июле 2024 года. В их браке родились трое детей – дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. Суд определил их место жительства у блогерши.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

Ранее Лерчек рассказала о проблемах в личной жизни после развода.

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