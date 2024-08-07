Автор «Скрипки-лисы» высказался о запрете фонограмм на концертах

Композитор и певец Игорь Саруханов высказался о современных исполнителях и запрете фонограммы. Его цитирует News.ru.

По словам автора песни «Скрипка-лиса», некоторые исполнители благодаря современным технологиям не хотят учиться петь.

«Но вот когда открывают рот и начинают петь, становится понятно, что нет вокального образования, а технологии за них исполняют функции чистого интонирования. То есть чистого пения. Это видно на концертах, когда поют под плюсовую фонограмму», — сказал он.

Композитор напомнил, что около 10 лет назад Иосиф Кобзон выступал с инициативой штрафовать артистов за использование фонограммы. Однако артист не поверил в штрафы или в то, что артисты будут указывать в афише, что исполнение будет происходить под фонограмму.

«И оттого, что я сейчас об этом говорю, вряд ли что-либо изменится в обозримом будущем, я так думаю. Хотя проблему, конечно, надо решать: такие горе-исполнители дискредитируют профессию», — констатировал Саруханов.

В мае 2024 года стало известно, что депутаты Башкирии внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании фонограммы на концертах. Так в местном парламенте хотят защитить права потребителей при оказании развлекательных услуг.

В начале 2023 года исполнитель Юрий Лоза заявил, что России не следует брать пример с Киргизии, где запретили артистам петь под фонограмму.