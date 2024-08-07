На российской границе задержали книгу о Зеленском

Российские таможенники задержали в аэропорту Шереметьево книгу о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Книгу американского журналиста Саймона Шустера «Шоумен» о Зеленском везли из Польши по заказу 38-летнего россиянина. По словам мужчины, он коллекционирует историческую литературу и приобрел книгу для себя.

Экспертизой было установлено, что книга попадает в перечень товаров, которые запрещено провозить через границу Евразийского экономического союза. По закону ее содержание может нанести вред госбезопасности, политическим или экономическим интересам России, а также нравственности граждан страны.

Книгу изъяли, а на ее владельца завели административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений при провозе товаров из-за границы.

Накануне россиянку, прибывшую из Таиланда, поймали с наркотиками на таможне в Пулково.

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