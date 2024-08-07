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Ивана Дорна обвинили в потребительском отношении к зрителю: «Его позиция ясна»

Критик Рудченко: украинский певец Иван Дорн не интересен российскому слушателю

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал новость о том, что украинский певец Иван Дорн начал соглашаться выступать перед россиянами. Его слова передает NEWS.ru.

Рудченко уверен, что музыкант из Украины «особо-то и не нужен» российской эстраде. Эксперт подчеркнул, что певец давно не выпускал новые песни, а также не радовал публику хитами.

«То, что было 15 лет назад, уже неактуально, много чего поменялось за это время», — заявил он.

По словам Рудченко, Иван Дорн изменил свое решение касательно концертов у российских заказчиков из-за желания заработать деньги. Он обвинил музыканта в потребительском отношении к зрителю.

«Его позиция ясна, деньги не пахнут, откуда ему получать доход? В отношении СВО, значит, у него одна позиция, но деньги он готов получать», — посетовал Рудченко.

Недавно стало известно, что Иван Дорн начал соглашаться на частные выступления от российских заказчиков. Певец просит за выступление почти 4 млн рублей.

В мае 2022 года Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России. В том же году артист запретил россиянам прослушивать свои песни в популярных стриминговых сервисах.

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