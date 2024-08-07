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Сыновья Бритни Спирс простили деда после семейного насилия

Сыновья певицы Спирс восстановили отношения с опекавшим мать дедом

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ASSOCIATED PRESS

Сыновья американской певицы Бритни Спирс, Шон Престон и Джейден Джеймс простили своего деда — отца артистки Джейми Спирса — после случая семейного насилия. Об этом рассказал в интервью Page Six адвокат их отца Кевина Федерлайна Марк Винсент Каплан.

«Мальчики скучают по дедушке», — заявил он.

В августе 2019 года Джейми обвинили в ссоре с Шоном Престоном, которому на тот момент было 13 лет. Спирс якобы выломал дверь, чтобы добраться до подростка, и схватил его во время драки, но синяков на юноше не осталось.

Окружная прокуратура округа Вентура решила не предъявлять Джейми уголовных обвинений в связи с инцидентом, однако был издан запретительный судебный приказ для защиты детей. Сейчас, уточнил Каплан, срок действия запретительного судебного приказа истек.

«Нет никаких ограничений на общение Джейми с внуками и их общением с Джейми», — подтвердил Каплан.

По словам адвоката, 18-летний Шон Престон и 17-летний Джейден Джеймс разговаривают с 72-летним дедом. Кроме того, уточнил он, Федерлайн не будет противиться визиту сыновей к деду.

Джейми Спирсу, с 2008 по 2021 год опекавшему Бритни Спирс, ампутировали ногу в ноябре 2023 года из-за инфекции, он прикован к инвалидной коляске. Официально Бритни Спирс не восстановила отношения с отцом, но в декабре 2023 года опубликовала в соцсетях не подписанную серию фотографий с ним.

Накануне стало известно, что компания Universal Pictures приобрела права на мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» и готовится экранизировать его. Об этом сообщает американская газета Variety.

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