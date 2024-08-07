Иван Дорн согласен выступить перед россиянами с нейтральной позицией по СВО

Украинский музыкант Иван Дорн начал соглашаться на частные выступления от российских заказчиков. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Певец просит за выступление почти 4 млн рублей. Cвои концерты артист проводит за рубежом, поскольку ему закрыли въезд в Россию на 50 лет. Он поет на русском языке, однако социальные сети ведет на украинском.

По данным Telegram-канала, Дорн согласен исполнять свои композиции лишь перед теми россиянами, которые придерживаются нейтральной позиции по СВО. Таким образом, он стремится избежать пророссийских провокаций на концертах. При этом все исключения обсуждаются.

В райдере знаменитости, заявляет Shot, указаны пара пачек чипсов, кубинская сигара, две пачки сигарет, белые носки, литр виски, текилы и рома, а также 10 бутылок пива. Обязательным условием для заказчика также является наличие PS4 в номере отеля.

В мае 2022 года Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России. В том же году артист запретил россиянам прослушивать свои песни в популярных стриминговых сервисах. Некоторые композиции и мини-альбом «Три хороших песни» были изъяты из «Яндекс.Музыки» и Spotify, а его лейбл Masterskaya прекратил сотрудничество с российскими артистами.

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