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Погребняк назовет дочь Россияной

Модель Мария Погребняк заявила, что назовет дочь Россияной

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Телеграм-канал «mariapoga_»

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что уже выбрала имя для будущего ребенка.

Погребняк назовет малыша Россияной, если у нее родится девочка. Если у знаменитости появится на свет сын, то он получит имя Владимир. На данный момент блогерша не знает пол будущего ребенка. Она не стала проводить гендер-пати.

Погребняк находится на 34 неделе беременности. Модель призналась, что не боится родов.

«Это же праздник. День рождения ребенка. Когда начинаются схватки, я начинаю краситься. И вся в ожидании знакомства с малышом», — поделилась блогерша.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности.

5 августа Погребняк пожаловалась на перепады настроения во время беременности. Она рассказала, что из-за гормонов часто скандалит с мужем. Модель считает, что бывает в такие моменты невыносимой, однако супруг проявляет понимание и «безграничное терпение».

Погребняк пожаловалась, что ее эмоциональное состояние похоже на «карусель». Также она испытывает сильную боль в ногах из-за варикоза, который развился во время беременности.

Ранее Мария Погребняк рассказала, сколько потратила на роддом.

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