Маша Распутина вспомнила, как Киркоров «слямзил» у нее песню

Певица Маша Распутина рассказала в беседе с aif.ru, что артист Филипп Киркоров украл у нее песню.

По словам Распутиной, Киркоров «слямзил» у нее песню в 90-х. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал композицию для артистки, но певец записал ее и выпустил раньше. Исполнительница отметила, что была в обиде на Киркорова из-за поступка.

«Дербенев на него наехал! Дербенев написал на него петицию: «Я запрещаю артисту Киркорову исполнять данные произведения. Писал для артистки Распутиной». Да», — поделилась артистка.

Распутина объяснила поступок Киркорова его «предприимчивой натурой». По словам артистки, она смогла наладить отношения с коллегой только через десять лет. Певцы исполнили композицию Кая Метова «Роза чайная» в знак перемирия.

«В 2002 году мы встречаемся с Филиппом в Турции. Мы же 10 лет с ним не разговаривали из-за одной песни. Я позвонила Каю Метову, сказала, что мы встретились с Киркоровым, уже повзрослели, помудрели. Что нам дальше друг на друга зуб точить… Мы уже самодостаточное», — рассказала исполнительница.

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