Маша Распутина ответила, «перекрывала ли ей воздух» Пугачева

Певица Маша Распутина призналась в беседе с aif.ru, что артистка Алла Пугачева никогда не препятствовала ее карьере.

Распутина заявила, что Пугачева никогда не пыталась «перекрыть ей воздух».

«Может, она втихую перебивала, но она ко мне всегда с уважением относилась. Во всяком случае, выдавала вид», — отметила артистка.

Распутина добавила, что Пугачева была ее кумиром детства. Певица уточнила, что начала свою карьеру с выступлений в ресторане, где ее не раз просили исполнить хит Примадонны «Миллион алых роз». Из-за этого, как отметила знаменитость, она начала подражать Пугачевой.

Распутина уточнила, что негативно относится к высказываниям и поведению Примадонны после 2022 года.

«Можно испортить себе карьеру и обгадить пьедестал одним небрежным выражением слов. Тем более народ не прощает ничего. Нельзя называть народ ни рабами, ни холопами. Это не прощается. Когда человек потерял берега и думает, что он всемогущ, то это ошибка. Публика, зрители — это то, ради чего ты выходишь. Это ее ошибка», — заявила Распутина.

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