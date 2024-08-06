Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лерчек рассказала о проблемах в личной жизни после развода

Блогерша Лерчек призналась, что испытывает трудности при знакомстве с мужчинами

close
100%
ler_chek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что испытывает трудности при общении с потенциальными возлюбленными.

Чекалина пожаловалась, что забыла, как знакомиться с мужчинами. Она объяснила, что с 16 лет находилась в отношениях, а потом вышла замуж. Сейчас же, как отметила блогерша, она не понимает, как взаимодействовать с противоположным полом.

«Они ко мне подходят, я так смотрю, думаю: «Как это вообще делать?» Очень странное чувство. Так, девочки, кто свободен. Это как делается? Напишите мне. Только с хорошими, добрыми», — поделилась блогерша.

Чекалина уточнила, что знакомится с мужчинами на бизнес-встречах, поэтому общается с противоположным полом исключительно по рабочим вопросам.

Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным в июле 2024 года. В их браке родились трое детей – дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. Суд определил их место жительства у блогерши.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.

Ранее бывший муж Лерчек ответил на слухи о выписке блогерши из квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами