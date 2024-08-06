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Дана Борисова об анорексии: «Периодически ко мне возвращается»

Телеведущая Дана Борисова заявила, что может не есть два-три дня

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Дана Борисова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не до конца избавилась от анорексии.

Борисова отметила, что всю жизнь страдает от расстройства пищевого поведения. По словам знаменитости, анорексия периодически к ней возвращается. Телеведущая объяснила, что у нее есть страх еды.

«У каждого человека есть инстинкты, у меня пищевой инстинкт где-то на последнем месте. Есть еда — я поем, если ее нет, то я есть не буду, могу спокойно не принимать пищу по 2–3 дня. Это мне в реалити-шоу пригождалось, кстати», — поделилась телеведущая.

В феврале Борисова попала в больницу после приема препарата «Оземпик», который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа. Телеведущая похудела на девять килограммов, а потом у нее начались проблемы со здоровьем.

11 марта 16-летняя Полина Аксенова, дочь Борисовой, призналась, что похудела с помощью препарата для диабетиков. По ее словам, такой способ ей посоветовала мать. По ее словам, ей вкалывали препарат на протяжении месяца. Борисова отмечала, что хотела помочь дочери, которая никак не могла похудеть, и звезда не считает себя плохой матерью.

Ранее Дана Борисова задумалась о новой пластике.

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