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Названа стоимость нового автомобиля Айзы

Автоэксперт Посеницкая заявила, что Айза купила машину за 1,5 млн рублей

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Автоэксперт Мария Посеницкая заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что стоимость новой машины блогерши Айзы-Лилуны Ай начинается от 1,5 млн рублей.

Посеницкая уточнила, что цена автомобиля зависит от комплектации. Она уточнила, что машину нельзя купить на российском рынке. По словам автоэксперта, данная модель представлена для азиатских стран.

31 июля Айза похвасталась, что приобрела автомобиль. Она купила красную машину марки Toyota Agya. 4 августа блогерша освятила машину.

Айза опубликовала ролик, на котором жители Бали освящают ее машину и мотоцикл сына. В видео женщина с корзиной фруктов и цветов сжигает благовония и проводит ими над транспортом. Во время ритуала автомобиль и байк были украшены растениями и платками с национальными узорами.

На данный момент Айза проживает вместе с сыновьями на Бали. В марте 2023 года бизнесвумен вложила два миллиона рублей в дом на острове в Индонезии. Она купила землю площадью 150 квадратных метров на десятилетний срок. Айза планирует сдавать помещение в аренду.

Ранее Айза рассказала о своем молодом возлюбленном.

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