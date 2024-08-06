Вера Брежнева возмутилась просьбой петь только на украинском языке

Певица Вера Брежнева возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) просьбой не петь на русском языке.

Один из пользователей выразил недоумение, почему Брежнева разговаривает с поклонниками на украинском языке, однако продолжает петь на русском. Он призвал артистку исполнять свои хиты только на украинском.

«Забыть надо то, что было. Вы теперь совсем другая. Как в песне у Светы», — написал пользователь.

Брежнева ответила, что не спрашивала советов.

«А давайте вы встанете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала», — отметила артистка.

После начала специальной военной операции на Украине Брежнева вместе с на тот момент мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России. В феврале 2023 года супруги выставили на продажу особняк в Подмосковье. В социальных сетях артистка общается с поклонниками в соцсетях преимущественно на украинском языке.

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе. Они расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Ранее бывший продюсер Пугачевой раскрыл отношение артистки к России.