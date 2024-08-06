Дана Борисова задумалась о новой пластике

Телеведущая Дана Борисова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что задумалась о блефаропластике.

Блефаропластика – это операция по изменению формы век или разреза глаз. На данный момент Борисова консультируется с хирургом, изучает мнение людей, а также смотрит чужие «до и после».

«Пока я примерно на 70% созрела до этой операции», — поделилась телеведущая.

Борисова отметила, что делала три пластики за свою жизнь. В первый раз она корректировала грудь после рождения дочери Полины. А в 2023-м и 2022-м она делала липоскульптуру тела. Сначала она изменила ягодицы и бедра, а затем хирург ей подкорректировал руки и спину.

«Я обратилась к другому хирургу, чтобы он мне сделал руки и спину. Сейчас я понимаю, что лучше все-таки делать все сразу у одного врача, чтобы тело получилось на сто процентов симметричным. Но мне понравились обе операции тем, что результат сохранился даже через два года», — рассказала знаменитость.

Борисова отметила, что ее забавляют статьи из желтой прессы о своих «неудачных» пластических операциях.

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