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Водонаева перестала переживать за отношения после инсультов

Блогерша Водонаева призналась, что перестала нервничать о романах после инсультов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что перестала переживать за свои отношения после двух инсультов.

Водонаева призналась, что раньше могла плакать в подушку и переживать из-за неудавшихся романов. Однако, как отметила блогерша, проблемы со здоровьем заставили ее пересмотреть свое отношение к мужчинам.

«Чтобы я сейчас из-за какого-то пса нервничала? Сегодня полюбила — завтра разлюбила. Вообще не буду нервничать!» — поделилась телеведущая.

Водонаева уточнила, что теперь ее заботит только благополучие родителей, сына, брата и племянников. Остальное ее не интересует и не тревожит.

«Моя душа болит только за самых близких», — отметила блогерша.

Водонаева перенесла микроинсульт в 2021 году. На тот момент ей было 38 лет. У блогерши начал заплетаться язык — телеведущая не могла связать двух слов. После этого ее госпитализировали. По словам знаменитости, причиной инсульта послужил стресс и ее бешеный ритм жизни. Второй инсульт блогерши произошел в 2022 году. Сейчас знаменитость чувствует себя нормально, однако у нее появились проблемы с памятью.

Ранее Алена Водонаева заявила, что столкнулась с паранормальным после инсульта.

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