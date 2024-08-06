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Юрист объяснил, что осложнит концерт Пугачевой в России

Юрист Русяев: Пугачевой могут отказать в концерте из-за статуса иноагента у Галкина

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Юрист Илья Русяев рассказал, что организаторы, которые решат пригласить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на концерт в Россию, столкнутся с рядом трудностей. Его цитирует РИА Новости.

Специалист обратил внимание на то, что осложнить выступление Пугачевой в России может в первую очередь статус «иностранного агента» у ее супруга, шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом). Закон гласит, что любая деятельность, связанная лицами с данным статусом, подлежит особому контролю.

«Публичные высказывания Пугачевой, сделанные ею за рубежом, могут быть расценены как противоречащие интересам государства. В этом случае организаторы концерта рискуют столкнуться с обвинениями в пособничестве распространению «недостоверной информации» или «дискредитации», — сказал Русяев.

Он отметил, что власти также могут отменить концерт по соображениям общественной безопасности или из-за потенциальных нарушений общественного порядка.

«Противники проведения концерта могут использовать механизм общественных слушаний или петиций для оказания давления на местные органы власти. Законодательство о местном самоуправлении предусматривает возможность учета мнения граждан при принятии решений о проведении массовых мероприятий», — объяснил юрист.

Наконец, продолжил Русяев, прокуратура может инициировать запрет мероприятия, если найдет нарушения в проведении организации концерта, а на согласованный концерт могут прийти правоохранители.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее Пугачева ответила на слухи о концерте в России.

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