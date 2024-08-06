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Семенович объяснила, почему не станет домохозяйкой

Певица Анна Семенович заявила, что не станет домохозяйкой из-за своих амбиций

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Семенович призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что никогда не станет домохозяйкой.

Семенович объяснила, что не смогла бы быть домохозяйкой из-за своих амбиций. Она хочет самореализовываться в карьере и в жизни.

«Только развивающийся человек, который познает постоянно, пробует что-то новое, творит, делает, зарабатывает – он интересен», – заявила артистка.

Семенович уточнила, что уважительно относится к домохозяйкам. Она отметила, что забота по дому – это огромный труд. Певица уверена, что такое дело должно хорошо оплачиваться.

«Я за то, чтобы каждая женщина могла и умела зарабатывать себе на жизнь. Это очень важно. Когда ты не зависишь от мужчины, есть у тебя опора на саму себя. Есть свой стержень и своя сила, тогда ты свободен в этом мире и можешь выбирать, что тебе нравится вообще», – поделилась исполнительница.

Семенович призвала женщин приобретать профессию, работать и «не лениться».

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи».

Ранее Анна Семенович рассказала, что похудела на 6,5 кг за 3 месяца.

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