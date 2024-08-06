«Ногу разобрали до деталей»: близкие Эдварда Била рассказали о его состоянии

Близкие пранкера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль) рассказали о его состоянии после операции на ноге. Пост о здоровье блогера они разместили в его Telegram-канале.

Близкие подтвердили, что врачи сохранили левую ногу Била.

«Но это не значит, что он полностью здоров, инфекция до сих пор его преследует, просто уже в меньших количествах и на меньшей стадии. Теперь ему предстоит долгое восстановление и лечение», — говорят близкие.

По словам авторов поста, Билу предстоит как минимум полгода реабилитации, «так как всю ногу разобрали до деталей, чтобы добраться до очага и устранить проблемы, которые могли довести до полной ампутации».

Три месяца назад Эдвард Бил упал с самоката — тогда блогер получил открытый перелом ноги. Мужчина не до конца вылечился, отправившись снимать новый пранк.

20 июля Эдварда Била приговорили к 13 суткам административного ареста за поездку на самокате в полицейской форме с фразой «Самокатная патрульная служба».

В спецприемнике нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в учреждении не оказали ему должной помощи. Позже его госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Брат Эдварда Била заявлял, что пранкеру должны ампутировать ногу, но ее удалось спасти.

Ранее стал известен приговор приятелю пранкера Эдварда Била, надевшего форму МВД.