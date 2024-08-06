«Вдохнул воду в легкие»: стали известны подробности инцидента с Заком Эфроном

Стали известны подробности инцидента в бассейне с голливудским актером Заком Эфроном. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам источников, близких к ситуации, рано утром 3 августа Эфрон пошел купаться с друзьями в бассейн на Ибице и нырнул слишком глубоко. Инсайдеры рассказали, что актер захлебнулся, большое количество воды попало в легкие, когда он ударился о дно бассейна во время погружения.

Охранники помогли Эфрону выбраться из воды. Кроме того, продолжают инсайдеры, актер на мгновение потерял сознание. В качестве меры предосторожности его доставили в больницу.

Во время визита в больницу актеру сделали рентген грудной клетки, чтобы подтвердить, что вода вышла из легких. Эфрона выписали через несколько часов, однако он еще некоторое время оставался в больнице, потому что снаружи было множество фотографов.

Зак Эфрон с четырех лет играл в театральных постановках в школьном театре, а с 15 лет он снимался в телешоу и сериалах – среди них были «C.S.I.: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». Актер известен своими ролями в картинах «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» и «Стальная хватка».

После выписки Зак Эфрон опубликовал фотографию со своей тренировки и поблагодарил поклонников за пожелания здоровья.

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