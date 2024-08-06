Вдовец Легкоступовой вспомнил, что певица боялась Пугачеву

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов рассказал, что однажды Алла Пугачева сильно напугала певицу после чего та пропала с телевизионных экранов. Слова Фирсова передает mk.ru.

«Она [Легкоступова] мне рассказывала, что к ней приезжали в Тулу «посланники» от Пугачевой. Они угрожали ей физической расправой с особым цинизмом, если она будет совершать попытки работать с людьми, которые ей не принадлежат», — заявил вдовец.

Фирсов признался, что этот случай «дико напугал» Легокоступову. Она пропала с экранов ТВ и решила сосредоточиться на личной жизни. Вдовец добавил, что после случившегося певица «до конца своих дней боялась Пугачеву». Он предположил, что если бы Примадонна не вмешалась, то карьера Легкоступовой могла сложиться по-другому.

В конце июня дочь Легкоступовой Анэтта рассказала, почему винит мужа матери в кончине певицы. Она назвала Фирсова «дешевым актером погорелого театра и абьюзером». По словам наследницы, Легкоступова попала в зависимые отношения с мужчиной, которые получили трагическую развязку.

3 августа стало известно, что певица Пугачева может снова посетить Россию. Об этом сообщило издание mk.ru со ссылкой на близкий к народной артистке СССР источник.

Ранее певец Ваня Дмитриенко рассказал о суде с бывшим продюсером.