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В Театре Российской Армии ответили на слухи о массовом увольнении артистов

Директор Театра Российской Армии Авимская опровергла массовые увольнения сотрудников

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Директор Театра Российской Армии Милена Авимская опровергла в беседе с kp.ru слухи о массовом увольнении.

По словам Авимской, подобных сокращений не было и не планируется. Она отметила, что театр не продлил договор с шестью артистами, чей контракт был срочным. Также на работу были приняты новые артисты.

«Что касается других сотрудников театра... В течение четырех месяцев, с 1 апреля по 30 июля, уволились 23 человека. Все они ушли по собственному желанию. Это сотрудники бухгалтерии, ушел на пенсию начальник слесарного цеха, гардеробщики, билетные контролеры... В конце сезона так всегда и происходит», — заявила директор театра.

Авимская также опровергла слухи об увольнении народного артиста Александра Дика. Она уточнила, что Дик находится на бессрочном договоре и является ведущим актером театра.

«Но Александр Яковлевич не только играет спектакли в Театре Армии, он еще преподает актерское мастерство в нашей детской театральной студии. Таких преподавателей у нас 15 человек. С ними заключается отдельный трудовой договор на время работы студии — с 1 сентября до 30 мая. С осени с ними возобновят этот контракт», — рассказала Авимская.

4 августа Telegram-канал Shot сообщил, что 63 сотрудника Театра Российской армии лишились работы. Среди них были актеры, несколько репетиторов по актерскому мастерству и технике речи, экономисты, гардеробщики, реквизиторы, костюмеры.

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