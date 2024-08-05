Водонаева пристыдила назвавшего Боню старухой Джигана

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева возмутилась в интервью с Ляйсан Утяшевой словами рэпера Джигана о возрасте Виктории Бони.

Водонаева пристыдила Джигана, который назвал Боню «старухой» в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Телеведущая напомнила, что рэпер – отец трех дочерей.

«Ему самому приятно будет, если какой-то лысый назовет одну из его дочерей старухой? Ему не стыдно? У него есть жена, взрослая, ей не 20 лет, у него есть замечательные девчонки», — заявила блогерша.

Водонаева уверена, что Джигану стоит «фильтровать» свои высказывания. По ее мнению, мужчина не может говорить такое про свою ровесницу. Джигану 39 лет, а Боне – 44 года.

«Странно людям говорить что-то про их возраст. При том, что Боня объективно ну очень красивая женщина. Она нереально красивая, сексуальная. Ее фигура... Даже когда она поправляется! Она даже когда поправляется, она очень красивая, рельефная, спортивная. Она все время на какие-то горы лезет, какие-то у нее спортивные мероприятия. Она же неугомонная!» — отметила телеведущая.

Ранее Виктория Боня вспомнила, как Водонаева разбила ей лицо.