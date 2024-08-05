Алена Водонаева заявила, что столкнулась с паранормальным после инсульта

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что столкнулась с паранормальным после первого инсульта.

Водонаева отметила, что не хотела рассказывать об этой истории, чтобы ее не посчитали сумасшедшей. По словам телеведущей, она начала видеть духов. Блогерша уточнила, что бояться их не стоит. Она считает, что «люди страшнее».

«То, что ты видишь, оно никогда тебе не причинит вреда. Особенно если ты к этому с уважением, с принятием. Если ты понимаешь, что с этим делать. Я вижу кого-то. Это кто-то, да. Да это не страшно», — поделилась телеведущая.

Водонаева перенесла микроинсульт в 2021 году. На тот момент ей было 38 лет. У блогерши начал заплетаться язык — телеведущая не могла связать двух слов. После этого ее госпитализировали. По словам знаменитости, причиной инсульта послужил стресс и ее бешенный ритм жизни. Второй инсульт блогерши произошел в 2022 году.

Водонаева отметила, что второй приступ заставил ее задуматься о своем здоровье. По словам телеведущей, после первого инсульта она сразу же погрузилась в работу, а после второго сделала передышку и «заземлилась». Сейчас знаменитость чувствует себя нормально, однако у нее появились проблемы с памятью.

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