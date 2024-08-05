Сергей Лазарев рассказал о своей вредной привычке

Певец Сергей Лазарев признался в беседе с lady.mail.ru, что долгое время не мог избавиться от привычки курить электронные сигареты.

Лазарев рассказал, что обзавелся вредной привычкой во время пандемии.

«А потом мой сын мне как-то сказал, увидев сигарету в моей руке: «Пап, ты что, куришь?» Я попытался его успокоить: «Да нет, это так, баловство». Но Никита был настойчив: «Папа, не кури, это вредно», — поделился артист.

Лазарев отметил, что в школе его сыну Никите рассказали о вреде курения. Поэтому, как уточнил певец, мальчик очень сильно забеспокоился о здоровье отца и просил перестать этим заниматься.

«Бабушке говорил: «Представляешь, папа курит». И меня очень просил: «Пап, пожалуйста, не кури». В итоге курить я, конечно, бросил», — рассказал исполнитель.

Лазарев воспитывает сына и дочь. Он впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына Никиту. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

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