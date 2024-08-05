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Мария Погребняк рассказала о скандалах с мужем во время беременности

Модель Погребняк призналась, что скандалит с мужем из-за перепадов настроения

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк пожаловалась в Telegram-канале на перепады настроения во время беременности.

Погребняк рассказала, что из-за гормонов часто скандалит с мужем. Модель считает, что бывает в такие моменты невыносимой, однако супруг проявляет понимание и «безграничное терпение».

«Меня просто заносит, и я не могу удержаться от скандалов и упрямства, даже видя, как у Игоря ходит в разные стороны челюсть от негодования. В такие моменты я убеждена в своей правоте, а он лишь терпеливо и тихо пытается объяснить, что я не права, или аккуратно переводит тему, не вступая в спор», — поделилась блогерша.

Погребняк пожаловалась, что ее эмоциональное состояние похоже на «карусель». Также она испытывает сильную боль в ногах из-за варикоза, который развился во время беременности.

«Когда мне плохо, к сожалению, мое дурное настроение распространяется на всех вокруг. Я чувствую, что веду себя некрасиво, и потом искренне извиняюсь. Но, поверьте мне, терпеть меня в такие моменты крайне тяжело», — рассказала блогерша.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности.

Ранее Мария Погребняк рассказала, сколько потратила на роддом.

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